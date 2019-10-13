شكرا لقرائتكم خبر عن حفيد مفتي السعودية يفتح النار على ‘‘السديس’’ : لو عادت الأيام لأنزلناك من منبر الحرم المكي .. بسبب هذا الموقف والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - لا تزال ردود الأفعال تتابع بين التأييد والهجوم على تدوينات صالح بن عبد الله بن عبد العزيز حفيد مفتي السعودية السابق الشيخ عبد العزيز بن باز، وذلك عقب استنكاره للأداء الذي يقوم به إمام الحرم المكي عبد الرحمن السديس، والذي وصفه حفيد بن باز بأنه لا يليق بإمام المسجد المكي.

وكتب حفيد بن باز على حسابه في تويتر : "وهل تعتقد أن بن باز رحمه الله يسمع باطلاً و لا يرد عليه .. لو حدث هذا في زمن جدي رحمه الله لطلب إنزاله من المنبر فوراً" .

جاء هذا في رده على أحد المدافعين عن السديس والذي كتب قائلا : " لا تظلم نفسك يا صالح يا حفيد العلامة الورع ابن باز .. فضيلة الشيخ عبدالرحمن السديس حفظه الله ورعاه.. من أئمة الهدى ومصابيح الدجى .. فضيلته أصولي فقيه ربط بين فقه الواقع والشرع الإسلامي.. فاستغفر الله هداك الله يعلم الله أني أحبك جدك العلامة المحدث الشيخ عبدالعزيز بن باز".

وكان حفيدي بن باز قد كتب أمس عدة تدوينات هاجم فيها السديس قائلا : " أول إمام مسجد بارك انقلاب السيسي على الدكتور محمد مرسي رحمه الله و أظهر تأييده للسيسي هو عبدالرحمن السديس .. أنا لا أستطيع أنسى هذا الحدث". وأضاف أنه بهذا يكون السديس هو أول إمام أثنى على باطل و ذَمّ حقاً من بيت الله الحرام.. لا أعلم إن كان قد صدر منه ذلك جهلاً أو تعمداً.. و الواجب عليه الآن أن يستغفر ربه و يعتذر عن ذلك علناً من بيت الله الحرام.

وأوضح حفيد المفتي السابق: إني أرجو من هيئة كبار العلماء ومن كل صاحب سلطة أن يبذلوا جهدهم في إعفاء السديس من إمامة بيت الله الحرام لأن الكثير أو ربما أكثر المسلمين يصلون خلفه و هم كارهون.

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