شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة سعودية تظهر بملابس مفاجئة .. وتلميح صادم بشأن خطة محمد بن سلمان ..شاهد (فيديو) هز السعودية والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - نشرت حسابات سعودية على موقع "تويتر" مقطع فيديو للأميرة سميرة بنت عبد الله آل سعود، وهي على قناة الإخبارية السعودية الرسمية.

وظهرت الأميرة سميرة آل سعود، بالزي الرسمي السعودي العباءة والنقاب، خلال لقائها على الاقتصادية، التي تحدثت فيه عن مرضى التوحد الذين تتبنى قضيتهم.

واحتفى مغردون سعوديون بظهور الأميرة سميرة آل سعود، بكامل حجابها دون تبرج، أو التخلي عن العادات السعودية في ظل الانفتاح الذي تشهده المملكة.

من جانبه، علق الأمير خالد آل سعود، في تغريدة على ظهور ابنة عمه، قائلًا: "لم أستغرب ظهور بنت العم الأميرة سميرة بنت عبدالله بن فرحان آل سعود في أحد البرامج الفضائية وهي تتزين بحشمتها وحجابها".

وأضاف خالد آل سعود: "هي من النماذج المشرفة في وطننا الغالي، والتي نذرت نفسها في التطوع لخدمة فئةً غالية علينا في المجتمع مرضى التوحد".

ورأى مغردون سعوديون، أن ظهور سميرة آل سعود، يعد رسالة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي سمح للمرأة السعودية بعدم ارتداء العباءة أو الحجاب.

لم أستغرب ظهور بنت العم الأميرة " سميرة بنت عبدالله بن فرحان آل سعود " - قبل قليل - في أحد البرامج الفضائية وهي تتزين " بحشمتها وحجابها " ، فهي من النماذج المشرفة في وطننا الغالي ، والتي نذرت نفسها في التطوع لخدمة فئةً غاليةً علينا في المجتمع " مرضى التوحد " .. — د. خالد آل سعود (@dr_khalidalsaud) October 12, 2019

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