مصادر سعودية تنفي سيطرة الميليشييات على مواقع في جبهة البقع

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الأحد 13 أكتوبر 2019
الحوثيين
الخليج 365
نفت مصادر إعلامية سعودية مزاعم سيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية على بعض المواقع في جبهة البقع بمحافظة صعدة، المعقل الرئيسي لزعيم الميليشيات .
وقالت المصادر، أن وادي رشاحة وجبل الدقيقة في جبهة البقع بصعدة لا تزال تحت سيطرة القوات السعودية واليمنية وما يتم تداوله من بعض الحسابات غير صحيح .
وأوضحت المصادر، أن بعض العناصر الإنقلابية حاولت الإلتفاف للسيطرة على تلك المواقع ولكن القوات السعودية واليمنية تصدت لها .
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