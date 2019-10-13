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مصادر سعودية تنفي سيطرة الميليشييات على مواقع في جبهة البقع

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اليمن العربي 0 تبليغ

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الأحد 13 أكتوبر 2019

الحوثيين

مصادر سعودية تنفي سيطرة الميليشييات على مواقع في جبهة البقع

الخليج 365

نفت مصادر إعلامية سعودية مزاعم سيطرة ميليشيا الحوثي الإنقلابية على بعض المواقع في جبهة البقع بمحافظة صعدة، المعقل الرئيسي لزعيم الميليشيات .

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وقالت المصادر، أن وادي رشاحة وجبل الدقيقة في جبهة البقع بصعدة لا تزال تحت سيطرة القوات واليمنية وما يتم تداوله من بعض الحسابات غير صحيح .

 

وأوضحت المصادر، أن بعض العناصر الإنقلابية حاولت الإلتفاف للسيطرة على تلك المواقع ولكن القوات السعودية واليمنية تصدت لها .

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