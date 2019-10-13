إعلامي جنوبي يكشف هوية المسؤول الذي سرب مسودة إتفاق جدة للجزيرة

الأحد 13 أكتوبر 2019

قناة الجزيرة

متابعات_الخليج 365

كشف إعلامي جنوبي هوية المسؤول الحكومي الذي سرب مسودة إتفاق جدة بين المجلس الإنتقالي الجنوبي والحكومة الشرعية لقناة الجزيرة القطرية .



وفي حين نفى الإعلامي، صلاح بن لغبر، حقيقة ما تضمنته المسودة، قال في تغريدة له بتويتر، "من سرب ما اسماها مسودة اتفاق جدة لقناة الجزيرة (غير صحيحة) هو عبدالله العليمي مدير مكتب رئاسة الجمهورية" .

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وأكد أن الغرض افشال جهود المملكة في التوصل الى اتفاق .

وزعمت قناة الجزيرة أنها حصلت على مسودة إتفاق جدة، والتي تنص على تشكيل حكومة وحدة مناصفة بين شمال اليمن وجنوبه، واستيعاب المجلس الانتقالي ومكونات جنوبية في الحكومة والسلطة المحلية.

كما تنص على إشراك المجلس الانتقالي ومكونات جنوبية في مفاوضات الحل السياسي الشامل، في حين يتولى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي -بموجب مسودة الاتفاق- تعيين رئيس الحكومة ووزراء الحقائب السيادية.