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الأحد 13 أكتوبر 2019
مظاهرة حاشدة في سقطرى إستجابة لدعوة الإنتقالي
الخليج 365
إحتشد المئات من أبناء مدينة حديبو بمحافظة أرخبيل سقطرى اليوم الأحد إستجابة لدعوة المجلس الإنتقالي الجنوبي للمطالبة برحيل المحافظ الحالي، رمزي محروس .
ورفع المشاركون في المسيرة شعارات تطالب برحيل المحافظ رمزي محروس، وترفض سياسات الإخوان في الأرخبيل.
وأكد المشاركون في المسيرة، عدم التراجع عن الاحتجاجات حتى يرحل المحافظ .
وكان رئيس القيادة المحلية للمجلس الانتقالي الجنوبي، يحيى مبارك سعيد، قد دعا للإحتشاد اليوم للتعرف على نتائج الاتفاق الذي عُقد الأسبوع الماضي بين اللجنة المنظمة للحشد الجماهيري، وقائد التحالف الذي وعد بنقل المطالب بإقالة المحافظ رمزي محروس إلى "هادي" والرد عليها.
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