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الأحد 13 أكتوبر 2019
الإمارات تطلق حملة إغاثة لمخيمات النازحين في محافظة عدن
متابعات_الخليج 365
أطلقت الإمارات حملة إغاثة لمخيمات النازحين في محافظة عدن ضمن حملة الاستجابة العاجلة التي تنفذها في المحافظات المحررة.
ووزعت فرق الإغاثة الإنسانية التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي المساعدات الغذائية والخيام على النازحين في المخيمات، والبالغ عددهم 1400 أسرة موزعين على 14 مخيما بمختلف مديريات محافظة عدن.
كما واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع المساعدات الغذائية على المحتاجين والنازحين في الساحل الغربي اليمني، ضمن برامجها الهادفة لتخفيف المعاناة عن كاهل الأشقاء اليمنيين وتطبيع الحياة في مناطقهم.
وسيرت الهيئة خلال أيام الأسبوع الماضي قوافل مساعدات غذائية جديدة لنحو 3 آلاف أسرة في مدينة ومحافظة الحديدة.
وعبّر المستفيدون في محافظة عدن وأهالي الحديدة عن تقديرهم لهذا الدعم الذي تقدمه الإمارات عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لمخيمات النازحين.
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