اخبار الخليج / اخبار اليمن

الإمارات تطلق حملة إغاثة لمخيمات النازحين في محافظة عدن

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

الأحد 13 أكتوبر 2019

الإمارات تطلق حملة إغاثة لمخيمات النازحين في محافظة عدن

الإمارات تطلق حملة إغاثة لمخيمات النازحين في محافظة عدن

متابعات_الخليج 365

أطلقت الإمارات حملة إغاثة لمخيمات النازحين في محافظة عدن ضمن حملة الاستجابة العاجلة التي تنفذها في المحافظات المحررة.

 

ووزعت فرق الإغاثة الإنسانية التابعة لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي المساعدات الغذائية والخيام على النازحين في المخيمات، والبالغ عددهم 1400 أسرة موزعين على 14 مخيما بمختلف مديريات محافظة عدن.

Advertisements

 

كما واصلت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي توزيع المساعدات الغذائية على المحتاجين والنازحين في الساحل الغربي اليمني، ضمن برامجها الهادفة لتخفيف المعاناة عن كاهل الأشقاء اليمنيين وتطبيع الحياة في مناطقهم.

 

وسيرت الهيئة خلال أيام الأسبوع الماضي قوافل مساعدات غذائية جديدة لنحو 3 آلاف أسرة في مدينة ومحافظة الحديدة.

 

وعبّر المستفيدون في محافظة عدن وأهالي الحديدة عن تقديرهم لهذا الدعم الذي تقدمه الإمارات عبر ذراعها الإنسانية هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لمخيمات النازحين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تطلق حملة إغاثة لمخيمات النازحين في محافظة عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا