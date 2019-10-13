الأحد 13 أكتوبر 2019

جامعة عين شمس تمنح الباحثة اليمنية ريم محمد علي ناصر درجة الماجستير

متابعات_الخليج 365

منحت كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس بجمهورية مصر العربية درجة الماجستير للباحثة اليمنية ريم محمد علي ناصر في تخصص طب أسنان الأطفال والصحة العامة عن رسالتها الموسومة بـ " جودة الحياة المتعلقة بصحة الفم والأسنان لدى الأطفال المصريين المصابين بشق الشفة والحنك غير المرتبطة بمتلازمة - دراسة مقطعية".



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وأستعرضت الباحثة في مستهل المناقشة العلمية للرسالة، ملخصاً لفصول رسالتها العلمية والمنهجية المتبعة والنتائج والتوصيات التي توصلت ليها، والتحديات التي واجهتها .

وأثنت لجنة المناقشة والحكم على الرسالة والجهد العلمي الكبير الذي قدمته الباحثة ومنحتها درجة الماجستير في تخصص طب أسنان الأطفال والصحة العامة، معتبرة هذه الرسالة إضافة علمية في هذا التخصص العلمي وللباحثين والمكتبات العلمية.

حضر المناقشة العلمية الدكتور/ الخضر ناصر لصور رئيس جامعة عدن، والدكتور/ محمد أحمد موسى العبادي المستشار الثقافي في السفارة اليمنية بالقاهرة، والأستاذ/ حيدرة القاضي نائب المستشار الإعلامي بالسفارة اليمنية بالقاهرة، والدكتور/ مصطفى أحمد صالح مدير عام مكتب رئيس جامعة عدن، وعدداً من الباحثين اليمنيين، وزملاء الباحثة.