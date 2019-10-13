سلطات مأرب تفشل في الإفراج عن ناقلات خاصة بكهرباء شبوة يحتجزها قبليون

الأحد 13 أكتوبر 2019

مأرب

متابعات_الخليج 365

فشلت جهود رسمية بمحافظة مأرب، شرقي اليمن، في الإفراج عن ناقلات ديزل خاصة بكهرباء محافظة شبوة يحتجزها مسلحون قبليون منذ أيام.



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وذكرت مصادر محلية أن الناقلات محتجزات منذ أيام لدى قبائل من مأرب في حين تغرق عاصمة شبوة في الظلام.

وأوضحت المصادر أن القطاع القبلي نفذه شخص يدعى "بن عوشان" وعدد من المسلحين في المحافظة، احتجز ناقلات الديزل منذ مطلع الشهر الجاري ورفض الإفراج عنها.

يشار إلى أن بن عوشان سبق وأن احتجز عددا من ناقلات الديزل الخاصة بمحافظة الجوف، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المحافظة بشكل كامل.