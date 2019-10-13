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بن عطاف : يجب الحذر رفع الإستعداد القتالي للدفاع عن عدن وأبين

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اليمن العربي 0 تبليغ

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الأحد 13 أكتوبر 2019

عدن

بن عطاف : يجب الحذر رفع الإستعداد القتالي للدفاع عن عدن وأبين

الخليج 365

شدد عضو الجمعية الوطنية للمجلس الإنتقالي الجنوبي، الشيخ القبلي، جمال بن عطاف على ضرورة الحذر ورفع الإستعداد القتالي للدفاع عن عدن وأبين .

 

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وحذر بن عطاف في تغريدة له بتويتر، رصدها (الخليج 365)، القوات الجنوبية المسلحة والقيادة السياسية من تحرك وخيانة شمالية في أي وقت.

 

وقال بن عطاف "تعودنا نحن الجنوبيين منذ اعلان الوحدة اليمنية غير المباركة لا ردها الله أن الشريك الشمالي لا يحفظ عهد ولا ميثاق وأنه قبل وأثناء وبعد كل اتفاق يفشلوه بعملية عسكرية للتنصل من كافة البنود التي وقعو عليها" .

 

وأضاف "يجب الحذر ورفع الاستعداد القتالي للدفاع عن عدن وأبين من اي حماقة قد ترتكب" .

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