الأحد 13 أكتوبر 2019 الهلال الأحمر الإماراتي يواصل دعمه لكليات جامعة عدن الخليج 365 تواصل هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، دعمها لكليات جامعة عدن، حيث تسلمت كلية الصيدلة حصتها من المساعدات المقدمة من دولة الإمارات العربية المتحدة التي شملت عدداً من الأجهزة الألكترونية .

وخلال عملية التسليم عبر الدكتور/ صالح الجفري عميد كلية الصيدلة عن إمتنانه وشكره الشديدين لدولة الإمارات الشقيقة والهلال الأحمر الإماراتي لدعمهما المتواصل للكلية. Advertisements وأكد بأن هذه المساعدات ستعمل على تسهيل عمل الكلية في العمل الأكاديمي والإداري ..مجدداً الشكر لقيادة الجامعة لمتابعتها المستمرة لتوفير إحتياجات ومتطلبات الكلية. حضر عملية التسليم أمين عام الجامعة، محمد حسن سالم، ومساعد نائب رئيس جامعة لشؤون الطلاب، الدكتور/ عبد الكريم العزعزي مساعد نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب وعدد من منتسبي العمل الأكاديمي والإداري في كلية الصيدلة.

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