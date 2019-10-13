مأرب.. مدير بحث قسم السلام يتعرض للضرب داخل النيابة العامة

الأحد 13 أكتوبر 2019

مأرب

متابعات_الخليج 365

تعرض مدير البحث الجنائي في قسم السلام بمحافظة مأرب للاعتداء بالضرب ومحاولة القتل من قبل مسلحين قبليين يتبعون أحد موظفي النيابة العامة بالمحافظة.



وذكر الرائد علي هادي مدير بحث قسم السلام بمأرب " أن عصابة من 6 أشخاص مسلحين قاموا بالاعتداء عليه وضربه بشكل مبرح داخل مبنى النيابة العامة بالمحافظة حتى أنه لم يستطيع الدفاع عن نفسه وكاد يغمى عليه حد وصفه.

وأضاف هادي أن من قام بإدخال العصابة وتوجيههم بتتبعه والاعتداء عليه هو أحد موظفي النيابة يدعى علي الاعوش وجميع أفراد عصابته تتبع ذات الأسرة .

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وبين الرائد علي هادي أن سبب الاعتداء عليه بأنه كمدير بحث تبنى رفع قضية إعتداء على بناية تجارية لمستثمر قامت العصابة بهدمها والاعتداء على أملاك الغير حد قوله.

وقال هادي انه وبتكليف من قبل مدير قسم السلام بإيصال ملف قضيه الاعتداء على أملاك الغير مع المتهم لتسليمه للنيابة العامة وأثناء وصوله تم الاعتداء عليه داخل مبنى النيابة.

وتحدث هادي أنه وبعد أن تم الاعتداء عليه قام بإبلاغ مدير امن المحافظة عبد الملك المداني ووكيل النيابة وعضو النيابه فرفضوا التجاوب معه حد قوله.

وقال الرائد هادي إنه قبل أسبوع نجح هو وفريقه الأمني بإحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من الحشيش معتقداً أن هناك علاقة بينها وبين عملية الاعتداء عليه .