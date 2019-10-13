بالفيديو: فنانة شهيرة تعترف بالخيانة.. وتصدم جمهورها بهذا الأمر

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عدن - ياسمين التهامي - فاجأت الفنانة اللبنانية ورد الخال جمهورها باعتراف صادم، وأنها كانت على علاقة برجلين في وقت واحد.

وكانت الممثلة اللبنانية ورد الخال قد حلّت ضيفة على برنامج “أكلناها” الذي يقدمه الممثل السوري باسم ياخور.

وقامت ورد الخال بتفضيلها خلال الحلقة الإجابة عن الأسئلة المحرجة بدلا من أن تأكل الطعام الذي يعد خصيصا للبرنامج بطريقة مقززة.

أما السؤال الوحيد الذي فضّلت أن تتتهرب من الإجابة عنه وأكلت الطبق الذي قدم لها، فكان سؤالا متعلقا بشقيقها الممثل يوسف الخال وزوجته نيكول سابا، وذلك عندما سألها عن الأفضل بينهما في التمثيل.

وعندما طلب منها ياخور أن تختار بين سيرين عبدالنور ونادين نجيم ودانييلا رحمة، وأن توجه رسالة إلى واحدة منهن تطلب منها أن تبتعد عن التمثيل وتركز على عرض الأزياء، رفضت الخال اختيار أي منهن، واختارت ستيفاني صليبا وبرّرت ذلك بأن صليبا عندما تشاهد الطبق الذي يجب أن تأكل منه ستعذرها.

وأضافت أن ستيفاني لشدة جمالها لا يستطيع المشاهد أن يركز على الدور الذي تقدمه، فيركز على أزيائها وجمالها أكثر من تمثيلها.

بينما صدمت الخال ياخور والمشاهدين عندما اعترفت أنها خانت شريكها مع شخص آخر في السابق، ولكنها عادت إليه عندما اكتشفت أن الشخص الآخر غير مناسب، الأمر الذي عرضها لكثير من الانتقادات القاسية لاعترافها بالخيانة.

https://www.instagram.com/tv/B3fM1_bgFkl

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