تراند اليوم : إيران تكشف لأول مرة رسالة خاصة من ولي العهد السعودي... وكيف تسبب الحوثيون في رفض طلبه..... عاجل

شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تكشف لأول مرة رسالة خاصة من ولي العهد السعودي... وكيف تسبب الحوثيون في رفض طلبه..... عاجل والان مع التفاصيل

عدن - يزيد التهامي - إيران تكشف لأول مرة رسالة خاصة من ولي العهد السعودي... وكيف تسبب الحوثيون في رفض طلبه..... عاجل

الأحد 13 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 11 صباحاً / مارب برس - سبوتنيك

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، إن رئيس وزراء باكستان قدم للحكومة الإيرانية رسالة من ولي العهد السعودي يطلب فيها الحوار مع طهران.

وأضاف ربيعي، "لا نرى أي دواع للحوار مع السعودية نيابة عن اليمنيين أو في ظل غيابهم"، وذلك حسب وكالة "مهر" الإيرانية.

Advertisements

وقال: "قامت دول عديدة وبنوايا حسنة ببذل جهود لإزالة التوتر بين طهران والرياض حتى ان بعضهم كان يحمل رسالة من السعودية".

وأضاف: "على المستوى الإعلامي أعلن رئيس الوزراء الباكستاني رسميا بأن ولي العهد السعودي طلب منه أن يتفاوض مع رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشأن السعودية".

وكانت وكالة أنباء إيرانية، ذكرت أن رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، سيتوجه إلى إيران بطلب سعودي حاملا مبادرة جديدة لحل الخلاف.

وأفادت وكالة "مهر" بأن خان سيتوجه إلى إيران، بطلب سعودي ليكون الوسيط الجديد على خط الخلاف بين طهران والرياض.

وسيسعى رئيس الوزراء الباكستاني خلال هذه الزيارة إلى تمهيد أرضية مناسبة لتخفيض حدّة التوتر بين إيران والسعودية، بحسب الوكالة. فيما، نفت الخارجية الباكستانية ما تردد من تقارير إعلامية عن طلب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من رئيس الوزراء، عمان خان، الوساطة مع إيران.