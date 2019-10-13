شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يعترفون بمقتل قائد أمني كبير.. من هو ؟ والان مع التفاصيل

عدن - يزيد التهامي - الحوثيون يعترفون بمقتل قائد أمني كبير.. من هو ؟

الأحد 13 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس-متابعات



اعترفت ميليشيات الحوثي الانقلابية بمقتل مسؤول بارز في صفوفها ، بنيران قوات الجيش الوطني .

قد نعت وزارة الداخلية التابعة لجماعة الحوثي مقتل العميد محمد مصطفى أبو بكر المحضار، مدير أمن محافظة شبوة (جنوب شرقي اليمن)".

ولم يورد بيان الداخلية في صنعاء، تفاصيل عن ملابسات مقتل العميد المحضار، واكتفى بالإشارة إلى أنه قُتل "دفاعاً عن كرامة اليمن واستقلاله، في مواجهة العدوان الأمريكي السعودي، وأدواته و(مرتزقته)"، حد تعبيره. وينتمي القيادي المحضار إلى مديرية حبان جنوب شرقي محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تراند اليوم : الحوثيون يعترفون بمقتل قائد أمني كبير.. من هو ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مأرب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.