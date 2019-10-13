قوات الجيش تحبط محاولة تسلل للمليشيا في "برط العنان" بالجوف

الأحد 13 أكتوبر 2019

المقاومة

متابعات_الخليج 365

تصدت قوات الجيش الوطني، بمحاولة تسلل لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في برط العنان، محافظة الجوف.



وذكر قائد اللواء الأول حرس حدود بمحافظة الجوف العميد هيكل حنتف لـ "سبتمبر نت"، أن مجموعة من عناصر مليشيا الحوثي، حاولت مساء الجمعة، التقدم، باتجاه مواقع الجيش في سلسلة جبال الشعير التابعة لمديرية برط العنان.

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وأكد العميد حنتف أن قوات الجيش صدت محاولة المليشيا وأجبرتها على التراجع، بعد أن تكبدها قتلى وجرحى في صفوفها بينهم قيادات ميدانية.

وأشار إلى أن مليشيا الحوثي تسعى جاهدة لتحقيق أي انتصارات، لترفع معنويات عناصرها المنهارة، مؤكدا أن كل محاولاتها تتحطم أمام بسالة ويقظة أبطال الجيش الوطني.