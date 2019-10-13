حزام أبين يوضح حقيقة تعيين مشرفاً عاماً على القوات بالمحافظة

الأحد 13 أكتوبر 2019

الجيش

الخليج 365

كشفت قيادة قوات الحزام الأمني حقيقة تعيين مشرفاً عاماً على القوات في محافظة ابين، التي تشهد مواجهات متقطعة بين قوات الحزام وميليشيا حزب الإصلاح الذي يحاول إجتياح المحافظة والسيطرة عليها .



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ونفى البيان الصادر عن دائرة التوجيه المعنوي بحزام أبين، حقيقة هذه الأنباء، وقال ""لقد تابعنا كغيرنا في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام المرئية والمقروءة منشورات وتصريحات تحوي مجموعة وسيلاً من المغالطات والتأويلات الكاذبة والتي مبتغاها يدعو الى اثارات القلاقل والفتنة وتمزيف وحدة الصف الوطني الجنوبي بشان تعين مشرفاً عام للحزام الأمني أبين" .

وأضاف "فيما يخص ما تناولته تلك المواقع والوسائل بتعيين الاخ / احمد ناصر سالم العسيري مشرفاً عام للحزام الأمني م/ أبين فاننا نوضح لكم بان هذا التعيين جاء بأمر من القائد / عبداللطيف السيد للاخ احمد ناصر العسيري بدلاً عن المشرف السابق للحزام الأمني أبين الاخ / امين امشقي الذي كٌلف مشرفاً عاماً للحزام الأمني م/ الضالع" .. مؤكداً أن هذه هي الحقيقة ومن مصدرها الرسمي وليس كما ورد في تلك المواقع والوسائل

وجدد البيان أن الحزام الأمني قيادة وافراد سيظلون اوفياء لوطنهم وشعبهم الجنوبي ولدول التحالف العربي وفي مقدمتهم دوماً دولة الامارات العربية المتحدة وان مثل تلك الاشاعات لن تثنين عن هدفنا الذي قطعنا العهد على انفسنا دوماً ماحيينا بل ستزيدنا تماسكاً وقوة .