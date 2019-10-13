عمران.. مليشيا الحوثي تهرِّب قاتل أمه وشقيقته بعد إلقاء القبض عليه

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الأحد 13 أكتوبر 2019
الحوثيين
الخليج 365 ـ عمران
قامت مليشيا الحوثي بتهريب المدعو "دحان علي دحان" والبالغ من العمر 27 عاما، بعد ساعات من القبض عليه إثر قيامه بجريمة قتل والدته وشقيقته.
وقتل دحان، الجمعة، والدته وشقيقته؛ وذلك بعد رفضهما، إعطائه الذهب، دعماً لما يٌسمى بـ"المجهود الحربي".
وقالت مصادر محلية، إن أحد عناصر مليشيا الحوثي، عاد للتو من إحدى الجبهات، وفور وصوله، طالب شقيقته المطلقة مقتنياتها من الذهب دعما لما يُسمى بـ"المجهود الحربي"، والتي رفضت، فباشرها بإطلاق الرصاص الحي، مع والدته، فارقتا على إثرها الحياة مباشرة".
وذكرت المصادر، أن المسلح الحوثي، كان قد نزع الصاعق من القنبلة التي كان يحملها، وتركها بجوار والده، وأشهر سلاحه الكلاشينكوف، وباشر باطلاق الرصاص على والدته وشقيقته، واللتان فارقتا الحياة، فيما قام الأب برمي القنبلة إلى خارج المنزل، قبل انفجارها.
سذكر أن هذه الأسرة كان، اثنان من ابنائها قد قتلا مع مليشيا الحوثي في جبهات القتال، فيما لا يزال الثالث الذي عاد لقتل والدته وشقيقته، مستمرا في القتال مع الحوثيين حتى اليوم.
جدير بالذكر أن المجهود الحربي بات هو العنوان الكبير الذي تستخدمه مليشيا الحوثي لنهب التجار والمواطنين، في المناطق الخاضعة لسيطرتها، منذ انقلابها على الدولة في سبتمبر 2014.
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