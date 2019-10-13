الجيش الوطني ينتزع قرابة 100 لغم حوثي في الصفراء بصعدة

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الأحد 13 أكتوبر 2019
ألغام
الخليج 365 ـ صعدة
تمكنت الفرق الهندسية التابعة للجيش الوطني من انتزاع قرابة مائة لغما حوثيا في مديرية الصفراء، والمناطق المجاورة لها، في حافظة صعدة اقصى شمال اليمن.
وذكر المركز الإعلامي للجيش الوطني، ليلة السبت، أن "الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش، تمكنت من انتزاع أكثر من 97 لغما حوثيا في جبهة النقعة بمديرية الصفراء وجبل عار والمناطق المحيطة به".
وأضاف المركز الإعلامي أن من بين الألغام 46 عبوة موجهة، و12 عبوة ذات أشراك مموهة، و39 لغماً فردياً.
إلى ذلك، قُتل وجُرح عددا من عناصر مليشيا الحوثي، السبت، بنيران أبطال الجيش الوطني، في جبهة الحشوة، في المحافظة نفسها.
واندلعت المواجهات أثناء محاولة مجموعة من العناصر الحوثية التسلل باتجاه مواقع الجيش الوطني، في جبال الربعة الاستراتيجية.
وشهدت محافظة صعدة خلال الأيام الاخيرة، مواجهات عنيفة بين قوات الجيش الوطني التابع للحكومة الشرعية من جهة، ومليشيا الحوثي المدعومة من ايران من جهة أخرى.
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