سياسي يمني : قطر تجاوزت المناكفات السياسية إلى إستهداف الهوية اليمنية

الأحد 13 أكتوبر 2019

تميم

متابعات_الخليج 365

أكد السياسي اليمني، عدنان العديني، أن قطر تجاوزت المناكفات السياسية بشأن اليمن إلى إستهداف الوحدة المجتمعية والهوية الوطنية، وذلك في تعليقه على قرار قطر دعم طباعة الكتاب المدرسي لميليشيا الحوثي الإنقلابية والذي يحتوي على تعديلات تستهدف التاريخ والهوية الوطنية اليمنية .



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وقال العديني في تغريدة له بتويتر، "الخطوة القطرية المتمثلة بدعم الحوثي لطباعة المناهج الدراسية المحرفة تجاوزت المناكفات السياسية الى الاسهام في تطييف المجتمع واستهداف الوحدة المجتمعية والهوية الوطنية" .

وأضاف "ندين هذه الخطوة الاستفزازية، التي تكشف عن فجور في الخصومة، وندعو لان تتوقف لخطورتها على عقول الاجيال" .

وأعلنت مؤسسة قطر الخيرية، عن دعمها لطباعة الكتاب المدرسي الخاص بميليشيا الحوثي الإيرانية والذي جرى تحريف معانيه وتحويله إلى طائفية، من خلال إنزال مناقصة عامة عبر فرعها في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيات .