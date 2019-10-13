- 1/3
- 2/3
- 3/3
الأحد 13 أكتوبر 2019
تميم
متابعات_الخليج 365
أكد السياسي اليمني، عدنان العديني، أن قطر تجاوزت المناكفات السياسية بشأن اليمن إلى إستهداف الوحدة المجتمعية والهوية الوطنية، وذلك في تعليقه على قرار قطر دعم طباعة الكتاب المدرسي لميليشيا الحوثي الإنقلابية والذي يحتوي على تعديلات تستهدف التاريخ والهوية الوطنية اليمنية .
وقال العديني في تغريدة له بتويتر، "الخطوة القطرية المتمثلة بدعم الحوثي لطباعة المناهج الدراسية المحرفة تجاوزت المناكفات السياسية الى الاسهام في تطييف المجتمع واستهداف الوحدة المجتمعية والهوية الوطنية" .
وأضاف "ندين هذه الخطوة الاستفزازية، التي تكشف عن فجور في الخصومة، وندعو لان تتوقف لخطورتها على عقول الاجيال" .
وأعلنت مؤسسة قطر الخيرية، عن دعمها لطباعة الكتاب المدرسي الخاص بميليشيا الحوثي الإيرانية والذي جرى تحريف معانيه وتحويله إلى طائفية، من خلال إنزال مناقصة عامة عبر فرعها في العاصمة اليمنية صنعاء الخاضعة لسيطرة الميليشيات .
كانت هذه تفاصيل خبر سياسي يمني : قطر تجاوزت المناكفات السياسية إلى إستهداف الهوية اليمنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.