السلطة المحلية بمحافظة ذمار تنعى استشهاد العميد البعيثي في مأرب

الأحد 13 أكتوبر 2019

استشهاد العميد البعيثي في مأرب

متابعات_الخليج 365

نعت السلطة المحلية والمقاومة بمحافظة ذمار جنوب العاصمة صنعاء استشهاد العميد ماجد البعيثي، قائد كتيبة الهندسة باللواء203 في جبهة صرواح بمحافظة مأرب.



وفيما يلي نص بيان النعي:

الاخ/ عبيدة ماجد البعيثي، وكافة أهل الشهيد ماجد البعيثي ومحبيه، ورفاق دربه النضالي.

بقلوب يملؤها الحزن والأسى تلقينا اليوم نبأ استشهاد المناضل والقائد العميد/ ماجد البعيثي، أحد ضباط المنطقة العسكرية الثالثه ـ قائد كتيبة الهندسة باللواء ٢٠٣ مـيــكـا، وهو يخوض ملحمة النصر المبين في جبهة صرواح بـ مأرب الأبية، حيث عاش بطلا ومات شهيدا مُقبلاً غير مدبر في طريق النضال و الدفاع عن الوطن، مواجهاً في الصفوف الأولى ينازل عصابات البغي ومليشيا الموت، فيما تختبئ قيادات المليشيات ذليلة ترتعد خوفاً ووجلاً في انفاق السبعين وكهوف مران.

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لقد كان هذا القائد البطل أنموذجا للقائد القوي المخلص، قاد مجاميع المقاومة والجيش والانقلابيين على أسوار مارب يمطرون كل شبر من عاصمة المحافظة بالقذائف والصواريخ ومختلف أنواع النيران الثقيلةوالمتوسطة وقاتل بكل شجاعة وبأس.

ان الوطن خسر قائدا استثنائيا لايتكرر في الاخلاق والتواضع والاقدام والشجاعة والحنكة القيادية، إن استشهاد البعيثي في نفس المكان ونفس التوقيت الذي استشهد فيه البطل علي العسودي يؤكد على ذات المسار وذات المآل لمسيرة الجمهورية من احرار ذمار، ولن يفرط اليمنيون بالنظام الجمهوري ومبادئ الثورة اليمنية الخالدة.

واخيراً.. نعاهدك يا شهيد الوطن بأننا على دربك ماضون، ولكل اهدافك محققون ما حيينا، فنم قرير العين واثقاً بأن هناك من يحملون همك وهم الوطن والشعب والأمه.

إنا على فراقك لمحزونون، ولا نامت اعين الجبناء.