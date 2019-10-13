- 1/3
- 2/3
- 3/3
الأحد 13 أكتوبر 2019
الحوثيين
الخليج 365 ـ ذمار
أقدمت مليشيات الحوثي الانقلابية، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، على اختطاف أحد تجار مدينة ذمار واثنين من أبنائه، واقتادتهم الى جهة مجهولة.
وذكرت مصادر محلية أن مجموعة من المسلحين التابعين لجماعة الحوثي اقتحموا متجر المواطن محمد المنوحي وقاموا بخطفه هو واثنين من ابنائه الذين كانوا متواجدين معه.
ولفتت المصادر إلى أن عملية الخطف تمت بحجة ان المنوحي يتعامل مع قيادي سلفي مطلوب للجماعة.
وتابعت المصادر: عقب اختطاف المنوحي وابنائه، قام المسلحون الحوثيون باقتحام منزلهم كما وقامو بالعبث بمحتوياته.
وقبل أيام داهمت المليشيا منزل مواطن في المدينة وأعدمت نجلة أمام باقي أفراد الأسرة.
كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تختطف تاجرا واثنين من أبنائه في مدينة ذمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.