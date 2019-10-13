مليشيا الحوثي تختطف تاجرا واثنين من أبنائه في مدينة ذمار

الأحد 13 أكتوبر 2019

الحوثيين

الخليج 365 ـ ذمار

أقدمت مليشيات الحوثي الانقلابية، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، على اختطاف أحد تجار مدينة ذمار واثنين من أبنائه، واقتادتهم الى جهة مجهولة.

وذكرت مصادر محلية أن مجموعة من المسلحين التابعين لجماعة الحوثي اقتحموا متجر المواطن محمد المنوحي وقاموا بخطفه هو واثنين من ابنائه الذين كانوا متواجدين معه.

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ولفتت المصادر إلى أن عملية الخطف تمت بحجة ان المنوحي يتعامل مع قيادي سلفي مطلوب للجماعة.

وتابعت المصادر: عقب اختطاف المنوحي وابنائه، قام المسلحون الحوثيون باقتحام منزلهم كما وقامو بالعبث بمحتوياته.

وقبل أيام داهمت المليشيا منزل مواطن في المدينة وأعدمت نجلة أمام باقي أفراد الأسرة.