اخبار الخليج / اخبار اليمن

مليشيا الحوثي تختطف تاجرا واثنين من أبنائه في مدينة ذمار

0 نشر
اليمن العربي ـ ذمار 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

الأحد 13 أكتوبر 2019

الحوثيين

مليشيا الحوثي تختطف تاجرا واثنين من أبنائه في مدينة ذمار

الخليج 365 ـ ذمار

أقدمت مليشيات الحوثي الانقلابية، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، على اختطاف أحد تجار مدينة ذمار واثنين من أبنائه، واقتادتهم الى جهة مجهولة.

 

وذكرت مصادر محلية أن مجموعة من المسلحين التابعين لجماعة الحوثي اقتحموا متجر المواطن محمد المنوحي وقاموا بخطفه هو واثنين من ابنائه الذين كانوا متواجدين معه.

 

Advertisements

ولفتت المصادر إلى أن عملية الخطف تمت بحجة ان المنوحي يتعامل مع قيادي سلفي مطلوب للجماعة.

 

وتابعت المصادر: عقب اختطاف المنوحي وابنائه، قام المسلحون الحوثيون باقتحام منزلهم كما وقامو بالعبث بمحتوياته.

 

وقبل أيام داهمت المليشيا منزل مواطن في المدينة وأعدمت نجلة أمام باقي أفراد الأسرة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الحوثي تختطف تاجرا واثنين من أبنائه في مدينة ذمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

loading...

قد تقرأ أيضا