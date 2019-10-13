عدن .. الأجهزة الأمنية تواصل ملاحقة العناصر الإرهابية والتخريبية

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الأحد 13 أكتوبر 2019
عدن
الخليج 365
تواصل الأجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن ملاحقة العناصر الإرهابية والتخريبية في إطار حملة لتعزيز الأمن والإستقرار في العاصمة عدن .
وتمكنت الأجهزة الأمنية خلال الفترة القليلة الماضية من ضبط عشرات المطلوبين على ذمة قضايا تقطع وقتل وسلب ونهب، بعد أن كانت هذه المجاميع تقوم بأعمالها الإجرامية دون أي رادع .
ذكرت مصادر أمنية، أن تحركات الأجهزة الأمنية تسير وفق خطة أمنية تم إعدادها خلال إجتماع ضم جميع الفصائل الأمنية والعسكرية بالمحافظة ويشرف عليها مدير أمن عدن اللواء شلال علي شائع .
وأضافت المصادر، أن الحملات أسفرت عن تعزيز الأمن والإستقرار في العديد من مديريات المحافظة وخاصة المديريات الواقعة شمال المدينة .
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