عدن .. الأجهزة الأمنية تواصل ملاحقة العناصر الإرهابية والتخريبية

الأحد 13 أكتوبر 2019

عدن

الخليج 365

تواصل الأجهزة الأمنية في العاصمة المؤقتة عدن ملاحقة العناصر الإرهابية والتخريبية في إطار حملة لتعزيز الأمن والإستقرار في العاصمة عدن .



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وتمكنت الأجهزة الأمنية خلال الفترة القليلة الماضية من ضبط عشرات المطلوبين على ذمة قضايا تقطع وقتل وسلب ونهب، بعد أن كانت هذه المجاميع تقوم بأعمالها الإجرامية دون أي رادع .

ذكرت مصادر أمنية، أن تحركات الأجهزة الأمنية تسير وفق خطة أمنية تم إعدادها خلال إجتماع ضم جميع الفصائل الأمنية والعسكرية بالمحافظة ويشرف عليها مدير أمن عدن اللواء شلال علي شائع .

وأضافت المصادر، أن الحملات أسفرت عن تعزيز الأمن والإستقرار في العديد من مديريات المحافظة وخاصة المديريات الواقعة شمال المدينة .