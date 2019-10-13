قيادات حوثية تعتدي على منزل الزميل رشيد الحديد في الصباحة بصنعاء

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الأحد 13 أكتوبر 2019
الحوثيين
الخليج 365
أقدم قيادي قيادي في مليشيا الحوثي الانقلابية على منع الزميل الصحفي رشيد الحداد من إكمال بناء منزله في إطار مسلسل الانتهاكات التي تقوم بها هذه المليشيات بحق الصحفيين والمدنيين.
ونشر الحداد منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أوضح فيه أن القيادي في الجماعة المدعو أبو حيدر جحاف قام بحجز بيته الكائن في منطقة الصباحة بالعاصمة صنعاء الواقعة تحت سيطرة المليشيا.
ولفت الحداد إلى أن ذلك وصمة عار في جبين دولة المليشيا موجهاً خطابه لرئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى المدعو مهدي المشاط وعدد من قيادات المليشيا أبرزهم المدعو أحمد حامد المعروف بكينة أبو محفوظ والذي عينته المليشيا مديراً لمكتب رئاسة الجمهورية والمعين وزيراً للدفاع في حكومة المليشيا محمد ناصر العاطفي وغيرهم.
ونوه الحداد أنه لم يسبق أن تعرض منزل صحفي في تاريخ اليمن للنهب إلى في عهد هذه الجماعة.
وقال الحداد في منشوره: "لم يكن رشيد الحداد ناهباً ولا مبتزاً ولانافذاً .. بل بيتي بنيته في ارض اشتريتها بحر مالي .. وبنيتها حجر حجر، بنيتها ليسكن فيها أطفالي ولم أكن اعلم أننا ابني البيت للناهب والنافذ ومغتصب حقوق البسطاء وريث النافذين السابقين أبو حيدر جحاف.
وختم: أخاطبكم باعتباركم سلطة الأمر الواقع وهذا النافذ يتبعكم وتخطى كل الحدود نهب الآلاف من أمثالي أجحف بحق البسطاء والمكافحين".
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