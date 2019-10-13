مليشيا الحوثي تغلق أبواب المتحف الحربي بصنعاء

الأحد 13 أكتوبر 2019

المتحف

الخليج 365 ـ صنعاء

قالت مصادر محلية إن مليشيات الحوثي أغلقت أبواب المتحف الحربي بصنعاء أمام اليمنيين الذين يحتفلون بذكرى ثورتي 26 سبتمبر و14 أكتوبر المجيدتين، بحُجة ترميم المتحف.



وذكرت المصادر، أن المتحف الحربي أصبح قاعة لصور حروب ومعارك مليشيات الحوثي منذ تسللت الصرخة من إيران إلى صعدة.

ووفق المصادر فإنه قبل إغلاق المتحف أمام الزائرين أقدمت المليشيات على إغلاق قاعة السبعين التي تضم مقتنيات رؤساء اليمن والثوار الأحرار ضد الإمامة، بما فيها مقتنيات الرئيس الراحل إبراهيم الحمدي، ناهيك عن قاعة الوحدة المخصصة لميراث اليمن الوحدوي وهدايا الدول والحكومات.

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يذكر إلى أن المتحف الحربي الذي يقع في ميدان التحرير في قلب العاصمة صنعاء، تأسس بداية عام 1984م، ويضم العديد من القطع العسكرية والأسلحة والمعدات التاريخية التي استخدمتها القوات المسلحة اليمنية على مراحل تاريخية مختلفة، وكذا مقتنيات أثرية ومخطوطات تاريخية ووثائق عسكرية وغيرها من الآثار اليمنية والهدايا الأجنبية المتعلقة.

كما يتألف مبنى المتحف، الذي بني على يد العثمانيين عام 1902 كمدرسة، من 3 طوابق، تحوي 12 قاعة إضافة إلى الساحات الداخلية والخارجية والأمامية للمتحف.

وقال مراقبون إن الإجراءات الحوثية تهدف إلى محو أجزاء من تاريخ اليمن المرتبط بالثورة السبتمبرية والأكتوبرية، ومحاولة بائسة من الحوثيين لإخفاء وطمس ذاكرة الجمهورية.