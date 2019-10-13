شكرا لمتابعة خبر عن الحسناء سماء المصري تغضب كل المصريين بلبس المايوه الفاضح والرئيس يجن جنونه ويقسم يمين بالله العظيم أن يؤدبها ويوقفها عند حدها ( فيديو + صورفاضحة ) والان مع نوافيكم بالتفاصيل



عدن - ياسمين التهامي -

اعاد ناشطون مصريون مقطع الفيديو الذي يظهر فيه رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، ويشن هجومًا على الفنانة الاستعراضية، سما المصري، وحملها مسؤولية خسارة المنتخب المصري.

وقال منصور في فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي: "إزاي مصر تكسب وعيلة زي دي في المدرجات وإزاي دي أصلاً دخلت.. مين اللي إدلها تصريح دخول ستاد القاهرة".

وأضاف منصور: "أنا مش هسيبيك انتي قليتي أدبك تاني، وأنا وعدتك إنك تضربي واضربتي.. وحبستك.. ورحمة أمي المرة دي انتي هتشوفي اللي عمرك ما شوفتيه اللي واقف وراكي ومفهمك إن هو عنتر بيكلمني، وهحبسك".

وتابع رئيس نادي الزمالك: "بسأل وزير الداخلية، مش في بوليس آداب في البلد، مين حمى سما المصري.. ورحمة أمي ما أنا سايبك بالقانون وربيتك بالقانون".

يذكر، أن سما قد حرصت على حضور مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا، أمس السبت بستاد القاهرة الدولي، ضمن مبارايات الدور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

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ونشرت سما صورها أثناء دخولها الاستاد، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع (انستجرام) وعلقت عليهما قائلة: "وأخيراً وصلت ستاد القاهره لماتش مصر وجنوب أفريقيا، والناس اللي كانت زعلانه مني عشان لبسي كان مفتوح من فوق ماتزعلوش، على رأي هاني رمزي، أديني قفلت المنور وفتحت البدروم".

يذكر، أن سما المصري، حرصت على حضور مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا، المقامة بستاد القاهرة الدولي، ضمن مبارايات الدور الـ 16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية.

ونشرت سما صورها أثناء دخولها الاستاد، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام" وعلقت عليهما قائلة: "وأخيراً وصلت ستاد القاهره لماتش مصر وجنوب أفريقيا، والناس اللي كانت زعلانه مني عشان لبسي كان مفتوح من فوق ماتزعلوش على رأي هاني رمزي، أديني قفلت المنور وفتحت البدروم".



وأضافت: "لبست هوت شورت وكمان قطعت التيشرت عشان ماكنتش لاقيه تذكره، بس الحمد لله ولاد الحلال بعتولي دعوه موووو….صلاح…يارب مصر تكسب".

وأضافت: "وكل لما أسال حد يقولي فعلاً الرسالة دي بتطلع لكل الناس، لا دا أنا أصور لكم قتيل، أنا لو ماروحتش الماتش يوم السبت هاروح أقعد لكم قدام الاستاد بالمايوة يا اتحاد الكورة انتوا ووزارة الرياضة أنا باقولكم أهو وساعتها كل الجمهور هيسيب المدرجات ويطلعلي برة يقعد جنبي، عايزة تذكرة ياناس المدرجات من غيري ملهاش أي لازمة والجمهور الغالي قلبه هيتقطع لو أنا ماروحتش عايزة تذكرة ياناس".

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