عاجل : العالم العربي يصحو على خبرا صادم .. الامارات تعلن الحداد وتنكس الاعلام .. وفاة بن زايد بشكل مفاجئ ..«صور»

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عنعاجل : العالم العربي يصحو على خبرا صادم .. الامارات تعلن الحداد وتنكس الاعلام .. وفاة بن زايد بشكل مفاجئ ..«صور» والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مساء اليوم امس ، أنباء عن وفاة خلي

والشيخ خليفة بن زايد بن سلطان بن زايد بن خليفة بن شخبوط بن ذياب آل نهيان الفلاحي (7 سبتمبر 1948) رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة أبو ظبي.

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وهو أكبر أبناء الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وكان ولياً لعهده فخلف والده بعد وفاته في حكم إمارة أبو ظبي وانتخبه المجلس الأعلى للاتحاد رئيسا للدولة في 3 نوفمبر 2004 واعتبرته صحيفة التايمز من القادة الخمسة والعشرين الأكثر تأثيراً في العالم، ويصنف كرابع أغنى ملك في العالم

بن زايد رئيس دولة الإمارات، ولم تتضح حتى الآن حقيقة هذه الأخبار من مصادر رسمية.

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