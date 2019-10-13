شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن تسريب خطير شاهد اول فيديو وصور للحظة مقتل حارس الملك سلمان اللواء عبدالعزيز الفغم ..وكيف اطلق عليه الرصاصة الأولى واين استقرت ! والان مع التفاصيل الكاملة



عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مساء اليوم الأحد، صورًا من داخل المنزل الذي قتل فيه اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبد العزيز.

وأظهرت الصور، المنزل الذي كان يوجد به عبدالعزيز الفغم قبل أن تتم تصفيته، حيث شوهدت بعض الدماء على

وبث ناشط سعودي يدعى خالد بن عبد العزيز، مقطع فيديو عبر ”تويتر“، أظهر منزل فيصل السبتي من الخارج، الذي تم فيه الغدر بحارس الملك الراحل، وكتب يقول ”قبل قليل كنت أتجول في حي الشاطئ راجع من الكورنيش ومريت من منزل فيصل السبتي الذي تم فيه غدر البطل اللواء رحمه الله #عبدالعزيز_الفغم

قبل قليل كنت اتجول في حي الشاطئ راجع من الكورنيش ومريت من منزل فيصل السبتي الذي تم فيه غدر البطل اللواء رحمه الله #عبدالعزيز_الفغمpic.twitter.com/yiaA0EjjJ0

— خالد بن عبدالعزيز (@k5vmd)September 29, 2019

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وقتل اللواء عبد العزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ليل السبت/ الأحد، في مدينة جدة.

​​​​​​وقال ناشطون في تعليقهم على الصور والفيديو المتداول لمنزل السبتي انه يرجح ان الجاني اطلق الرصاص الاولى على الفغم وهو مرورة بالطارود الذي تظهر فيه الدماء .

وكان الراحل حارسًا شخصيًا للملك عبد الله بن عبد العزيز، وبعد وفاته أصبح حارسًا شخصيًا للملك سلمان بن عبد العزيز.

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