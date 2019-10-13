قصف صاروخي ومدفعي على مواقع لمليشيا الحوثي في رازح بصعدة

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الأحد 13 أكتوبر 2019
القوات السعودية
الخليج 365 ـ صعدة
قصفت القوات السعودية، اليوم الأحد، تشرين الأول 13، 2019، مواقع لمليشيا الحوثي في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر محلية إن مواقع للمليشيا في مناطق متفرقة من مديرية رازح الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.
ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف الصاروخي والمدفعي.
هذا وقُتل وجُرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، تشرين الأول 12، 2019، بنيران القوات الحكومية، في جبهة الحشوة، بمحافظة صعدة شمالي اليمن.
وقالت مصادر عسكرية إن المواجهات اندلعت أثناء محاولة مجموعة من العناصر التسلل باتجاه مواقع الجيش، في جبال الربعة الاستراتيجية.
وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الدفاع اليمنية، أفشلت قوات الجيش محاولة المليشيا المتمردة، وأجبرتها على الفرار.
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