صعدة.. قوات الجيش تحبط هجوما حوثيا كبيرا في الحشوة

الأحد 13 أكتوبر 2019 الجيش الخليج 365 ـ صعدة قُتل وجُرح عدد من عناصر مليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، في وقت متأخر من مساء أمس السبت، تشرين الأول 12، 2019، بنيران القوات الحكومية، في جبهة الحشوة، بمحافظة صعدة شمالي اليمن.

Advertisements وقالت مصادر عسكرية إن المواجهات اندلعت أثناء محاولة مجموعة من العناصر التسلل باتجاه مواقع الجيش، في جبال الربعة الاستراتيجية. وبحسب الموقع الرسمي لوزارة الدفاع اليمنية، أفشلت قوات الجيش محاولة المليشيا المتمردة، وأجبرتها على الفرار. وتشهد مختلف جبهات المحافظة، منذ أسابيع، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين. وحققت قوات الجيش يوم أمس تقدما كبيرا بدعم من مقاتلات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.

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