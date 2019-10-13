قيادي في الإنتقالي يرد على مزاعم الجزيرة بشأن مسودة حوار جدة

الأحد 13 أكتوبر 2019

الانتقالي

متابعات_الخليج 365

رد قيادي بارز في المجلس الإنتقالي الجنوبي، على مزاعم قناة الجزيرة وتسريباتها بشأن مسودة الإتفاق المنبثق عن حوار جدة بين الحكومة الشرعية والمجلس والذي ترعاه المملكة العربية السعودية .



وقال عضو هيئة رئاسة المجلس، سالم ثابت العولقي، في تغريدة له بتويتر، "صياغات وأهواء قناة الجزيرة حول مسودة حوار جدة لن تؤثر على مسار الحوار والمسودة الحقيقية" .

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وأضاف "زمن التنسيق الإعلامي بين قطر وإخوان اليمن وتأثيره على سير الأحداث ولى بدون رجعة" .. مؤكداً أن التحالف صمام أمان ولا مجال للعبث بالجنوب المُحرر والشمال الذي يعمل التحالف على تحريره وإرجاعه لمحيطه العربي .

وزعمت قناة الجزيرة أنها حصلت على مسودة إتفاق جدة، والتي تنص على تشكيل حكومة وحدة مناصفة بين شمال اليمن وجنوبه، واستيعاب المجلس الانتقالي ومكونات جنوبية في الحكومة والسلطة المحلية.

كما تنص على إشراك المجلس الانتقالي ومكونات جنوبية في مفاوضات الحل السياسي الشامل، في حين يتولى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي -بموجب مسودة الاتفاق- تعيين رئيس الحكومة ووزراء الحقائب السيادية.