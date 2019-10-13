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حجة.. المليشيا تلجأ للزوارق المفخخة في ميدي بعد عشرات القتلى بغارات للتحالف

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متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

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الأحد 13 أكتوبر 2019

الحوثيين

حجة.. المليشيا تلجأ للزوارق المفخخة في ميدي بعد عشرات القتلى بغارات للتحالف

متابعات_الخليج 365

استخدمت مليشيا الحوثي زوارق مفخخة لاستهداف ميدي، عقب خسائر بشرية كبيرة لها في جبهات محافظة حجة، شمال غرب اليمن.

وذكرت مصادر محلية في المحافظة، الأحد 13 أكتوبر /تشرين الأول 2019، أن زورقا بحريا مفخخا استهدف ميناء ميدي.

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ويأتي هذا بعد سقوط عشرات القتلى من عناصر المليشيات الحوثية في سبع غارات لطيران التحالف العربي، منذ صباح السبت منها ثلاث غارات شرق الحمراء بمديرية مستبأ.

وأكدت المصادر، أن ثلاث غارات استهدفت تجمعات المليشيا شمال مزارع الجر ورابعة شرق حرض.

ووفقا للمصادر، لا تزال جثث المليشيات متناثرة في خطوط تماس جميع محاور الجبهة، منذ صباح الجمعة، والذين لقوا حتفهم على أيدي أفراد القوات الحكومية.

 

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