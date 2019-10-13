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الأحد 13 أكتوبر 2019
الحوثيين
متابعات_الخليج 365
استخدمت مليشيا الحوثي زوارق مفخخة لاستهداف ميدي، عقب خسائر بشرية كبيرة لها في جبهات محافظة حجة، شمال غرب اليمن.
وذكرت مصادر محلية في المحافظة، الأحد 13 أكتوبر /تشرين الأول 2019، أن زورقا بحريا مفخخا استهدف ميناء ميدي.
ويأتي هذا بعد سقوط عشرات القتلى من عناصر المليشيات الحوثية في سبع غارات لطيران التحالف العربي، منذ صباح السبت منها ثلاث غارات شرق الحمراء بمديرية مستبأ.
وأكدت المصادر، أن ثلاث غارات استهدفت تجمعات المليشيا شمال مزارع الجر ورابعة شرق حرض.
ووفقا للمصادر، لا تزال جثث المليشيات متناثرة في خطوط تماس جميع محاور الجبهة، منذ صباح الجمعة، والذين لقوا حتفهم على أيدي أفراد القوات الحكومية.
كانت هذه تفاصيل خبر حجة.. المليشيا تلجأ للزوارق المفخخة في ميدي بعد عشرات القتلى بغارات للتحالف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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