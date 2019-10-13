مقتل عشرات من مليشيا الحوثي في ضربات لمقاتلات التحالف بحجة

مقاتلات التحالف

متابعات_الخليج 365

وقال مصدر عسكري وفقا لوكالة الأنباء السعودية "إن طائرات تحالف دعم الشرعية شنّت نحو سبع غارات على مواقع للمليشيا الحوثية شرق منطقة الحمراء في مديرية مستباء، واستهدفت بغارات أخرى مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي الإرهابية شرقي مديرية حرض".

وأوضح المصدر، الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته، أن الغارات أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا الإرهابية، وتدمير عدد من الآليات، بحسب موقع وزارة الدفاع.

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