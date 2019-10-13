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تعزيزات عسكرية ووحدات من الجيش الوطني تصل إلى محافظة أبين

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تعزيزات عسكرية ووحدات من الجيش الوطني تصل إلى محافظة أبين

الأحد 13 أكتوبر 2019

تعزيزات عسكرية ووحدات من الجيش الوطني تصل إلى محافظة أبين

الخليج 365

وصلت أمس السبت تعزيزات عسكرية لمواقع قوات الجيش الوطني بمحافظة أبين جنوبي اليمن.

 

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وقال مصدر ميداني فإن هذه التعزيزات الحكومية هي الأولى من نوعها منذ أن سحبت دولة الإمارات ثلاثة من الألوية العسكرية التي أنشأتها بالساحل الغربي.

 

وأكد قائد اللواء الخامس مشاة المتمركز في محافظة أبين العميد الركن سند الميسري، أن التعزيزات العسكرية الواصلة هي من رئاسة الجمهورية وقدمت من محافظة شبوة.

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