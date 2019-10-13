غالبيتهم اثيوبيين.. وصول أكثر من 97 ألف لاجئ إلى اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – وكالات

في الوقت الذي تنتظر فيه دول العالم خروج الاف اللاجئين والنازحين من اليمن نتيجة العدوان السعودي المستمر منذ العام 2015م،، الا أن اليمن، عسكت هذه الصورة بإستقبالها لالاّف اللاجئين الافارقة.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أكثر من 97 ألف لاجئ إفريقي وصلوا إلى اليمن خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

وأضافت المفوضية في تقرير لها، إنه “رغم القتال الواسع النطاق في البلاد (اليمن)، والأزمة الإنسانية، ارتفع عدد الوافدين الجدد إلى اليمن هذا العام”.

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وبحسب تقرير المفوضية فإن المنظمة الدولية للهجرة، قدّرت أن حوالي 97 ألف و96 لاجئ وصلوا اليمن في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019.

وأوضحت أن بين هؤلاء اللاجئين 37 ألف و224 شخصاً وصلوا في الفترة بين أبريل/نيسان ومايو/أيار الماضيين. لافتة أنه “لا يزال الإثيوبيون يشكلون غالبية الوافدين الجدد”.

وكانت المنظمة الدولية للهجرة قد أعلنت إجلاء خمسة آلاف مهاجر إفريقي من اليمن منذ بداية العام 2019.