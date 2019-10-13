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الأمم المتحدة تعلن عن وصول أكثر من 97 لاجئ إلى اليمن

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الأمم المتحدة تعلن عن وصول أكثر من 97 لاجئ إلى اليمن

الأحد 13 أكتوبر 2019

الأمم المتحدة تعلن عن وصول أكثر من 97 لاجئ إلى اليمن

الخليج 365

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، السبت، عن ارتفاع أعداد اللاجئين الإفريقيين القادمين إلى اليمن خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

 

وقالت المفوضية بأن أكثر من 97 لاجئ وصلوا إلى اليمن خلال الثمانية الأشهر الأولى من العام الجاري، مؤكدة أنه "رغم الأزمة الإنسانية والقتال المتواصل الذي يشهده اليمن ارتفع عدد الوافدين الجدد إلى اليمن هذا العام".

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وأوضح التقرير بأن حوالي 97 ألف و96 شخصاً وصلوا في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019، منهم 37 ألف و224 وصلوا في الفترة بين أبريل ومايو.

 

ويشكل حاملو الجنسية الإثيوبية غالبية الوافدين الجدد بحسب تقرير المفوضية.

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