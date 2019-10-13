مقاتلات التحالف تشن غارات جوية على تجمعات لمليشيا الحوثي بحجة الأحد 13 أكتوبر 2019 الخليج 365 استهدفت مقاتلات التحالف العربي، أمس السبت، بعدة غارات مواقع متفرقة لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في محافظة حجة شمالي غرب البلاد.

وقصفت مقاتلات التحالف، مواقع للمليشيا الحوثية شرق منطقة الحمراء في مديرية مستبأ. Advertisements كما استهدفت المقاتلات بغارات أخرى مواقع وتجمعات حوثية شرقي مديرية حرض. وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المليشيا المتمردة، علاوة على تدمير آليات تابعة لها.

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