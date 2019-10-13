قتلى وجرحى من مليشيا الحوثي فى محاولة تسلل فاشلة بصعدة الأحد 13 أكتوبر 2019 الخليج 365 قُتِل وجرح عددٌ من ميليشيات الحوثي المتمردة المدعومة من إيران، السبت، بنيران الجيش الوطني، في جبهة الحشوة، بمحافظة وصعدة شمالي البلاد.

Advertisements وذكر موقع (سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن المواجهات اندلعت أثناء محاولة مجموعة من العناصر التسلل باتجاه مواقع الجيش، في جبال الربعة الاستراتيجية. كما أفشلت قوات الجيش الوطني محاولة الميليشيا المتمردة، وأجبرتها على الفرار.

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