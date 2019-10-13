تراند اليوم : عقب نشر قناة «الجزيرة» تفاصيل الاتفاق.. مصدر في «المجلس الانتقالي» يكشف عن موعد التوقيع على مسودة الاتفاق مع «الحكومة»

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عدن - يزيد التهامي - عقب نشر قناة «الجزيرة» تفاصيل الاتفاق.. مصدر في «المجلس الانتقالي» يكشف عن موعد التوقيع على مسودة الاتفاق مع «الحكومة»

الأحد 13 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 02 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

كشف مصدر في ما يسمى بـ«رئاسة المجلس الانتقالي» (الانفصالي)المدعوم إماراتيا اليوم السبت عن موعد التوقيع على مسودة الاتفاق مع الحكومة الشرعية اليمنية. ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن المصدر قولة بأن من المرجح أن يتم التوقيع على مسودة الاتفاق "يوم غد أو بعد غد" بعد الاتفاق على معظم بنوها. Advertisements وكانت قناة الجزيرة قد نشرت، مساء اليوم السبت 12 اكتوبر/تشرين الأول، تفاصيل مسودة اتفاق جدة بين الحكومة اليمنية وما يسمى بـ”المجلس الانتقالي“ التي قدمتها السعودية. وتشمل مسودة اتفاق جدة بنودا أمنية وعسكرية وسياسية وضمانات، وتحدد أطراف الاتفاق بالحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي ومكونات جنوبية أخرى. وتنص المسودة على تشكيل حكومة وحدة مناصفة بين شمال اليمن وجنوبه، واستيعاب المجلس الانتقالي ومكونات جنوبية في الحكومة والسلطة المحلية. كما تنص على دمج التشكيلات العسكرية والأمنية في هياكل وزارتي الدفاع والداخلية، والزام الموقعين على عدم تشكيل أي قوات خارج مؤسسات الدولة. وستشرف السعودية على هيكلة قوات الأمن وإنشاء قوة أمنية محايدة لتشرف على الانتقال، كما سيتم إشراك المجلس الانتقالي ومكونات جنوبية في مفاوضات الحل السياسي الشامل. وبحسب الجزيرة، فان مسودة الاتفاق تنص ايضا على ان الرئيس عبد ربه منصور هادي يعين رئيس الحكومة ووزراء الحقائب السيادية، فيما تشكل السعودية فريقا سياسيا في عدن للإشراف على تنفيذ بنود الاتفاق.

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