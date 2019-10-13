أبرز عناوين "الخليج 365" الفترة المسائية لهذا اليوم.. تعرف عليها

السبت 12 أكتوبر 2019 خاص ينشر "الخليج 365" عناوين أهم وأبرز 10 أخبار متعلقة بالشأن اليمني لمساء السبت، الموافق 12 اكتوبر/ تشرين الأول 2019، وهي كالتالي:

أستاذ إقتصاد بجامعة تعز يكشف لــ "الخليج 365" أسباب انهيار الريال اليمني وسبل الحل الإقتصاديhttps://www.elyamnelaraby.com/426159/ لماذا رفضت الحكومة الشرعية الانخراط في أي مشاورات سياسية مع الحوثييين؟ (تقرير)https://www.elyamnelaraby.com/426171/ تعزيزات جديدة بالضالع ومصادر تدحض إدعاءات المليشيات بالسيطرة على الجبhttps://www.elyamnelaraby.com/426172/ Advertisements توقيع عقد مشروع بناء هنجر مخازن الهيئة العامه لمياه الريف لفرع وادي حضرموتhttps://www.elyamnelaraby.com/426178/ مسلحون يغتالون نجل وقريب وكيل محافظة أبينhttps://www.elyamnelaraby.com/426182/ الهدف تشوية صورة الجنوب.. مؤتمر صحفي بعدن يفضح النظام القطريhttps://www.elyamnelaraby.com/426184/ فضل الربيعي: ننزل إلى أرض الواقع لكشف العمليات الإرهابية ودور قطرhttps://www.elyamnelaraby.com/426186/ العثور على مواد مهربة في احد الهناجر بالشيخ عثمان بعدنhttps://www.elyamnelaraby.com/426196/ مدير صحة ساحل حضرموت: نقبل النقد البناء القائم على البراهين والادلةhttps://www.elyamnelaraby.com/426198/

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