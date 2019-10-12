مدير صحة ساحل حضرموت: نقبل النقد البناء القائم على البراهين والادلة

السبت 12 أكتوبر 2019

الدكتور رياض حبور الجريري

الخليج 365 - المكلا

الدكتور رياض حبور الجريري مدير عام مكت وزارة الصحة والسكان ساحل حضرموت، عبر صفحته على الفيس بوك منشورا اوضح فيه جهود مكتب الصحة منذ توليه قيادة دفة العمل الصحي بساحل حضرموت.



وفيما يلي ينشر "الخليج 365" نص المنشور:

الخدمات الصحية انسانية بامتياز تحملنا مسؤليتها في محافظتنا في ظروف صعبة جدا ومعقدة وقبلنا التحدي وبذلنا جهود استنفذنا فيها كل الطاقات بروح الفريق الواحد ساعدتنا نقاط القوة وحماس وتفاعل كل من ينتمي لهذه الخدمه من الشباب والخبرات وتغلبنا على نقاط ضعفنا بحماس وفاعليه واستغلينا كل الفرص المتاحه من دعم داخلي وخارجي وحاولنا نتجنب كل المخاطر التي تهددنا وتهدد هذا الخدمه الانسانيه.

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مثلنا مثل كل القطاعات الخدميه الاخرى تأثرنا بوضع بلدنا المكلوم.

كل تلك الجهود والدعومات سخرناها لخدمة اهلنا ومنعنا انهيار النظام الصحي في محافظتنا ومازلنا مستمرين بحماس وفاعلية وقد مدينا جسور وعلاقات تحصلنا من خلالها على فرص اكبر في هذا الاتجاه.

هدفنا تحسين الخدمات الصحيه وخدمة المريض بشكل اساسي وحمايته من المرض ووقايته من المخاطر، وتسهيل وصول الخدمه له ومن يعمل خارج هذا الهدف العام من داخل النظام الصحي من الكادر الصحي قيادي او فرد فهو شاذ يتحمل مسؤلية نفسه.

ونحن نحسن الظن في الجميع ونعيد كل من خرج عن المسار، ندعم المحسن ونقف معه على الطريق الصحيح لتحقيق الهدف العام ونضرب على يد المسيء ونعيده الى الطريق الصحيح.

لدينا فريق اشرافي ورقابي يقوم بمهامه ويدرب ويعطي تغذيه راجعه لتصحيح اي خلل... نقبل النقد البناء القائم على البراهين والادلة ولاننظر للوشاه اصحاب المشاريع الصغيره وندعو الجميع للمساهمة في التحسين والاستمرار بسفينة الخدمات صحية او غيرها في هذا المحافظة والوطن اجمع الى بر الامان والله من وراء القصد وهو ولي التوفيق.