العثور على مواد مهربة في احد الهناجر بالشيخ عثمان بعدن

السبت 12 أكتوبر 2019

المضبوطات

الخليج 365 - عدن

عثرت قوات الحزام الأمني بالقطاع الثامن بمديرية الشيخ على كميات من الألعاب النارية وأدوية واسمدة مهربة وسيور خاصة بسلاح الكلاشنكوف في أحد الهناجر بالمديرية.

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ونفذت قوات الطوارئ بالقطاع الثامن مداهمة لأحد الهناجر بمنطقة الدرين بعد أن تلقت عمليات القطاع بلاغ من قوات الطوارئ المتمركزة في شرطة الشيخ عثمان يفيد بأنه تم القبض على قاطرة محملة بكميات كبيرة من السماد معباه باكياس الارز.

وفور تلقي البلاغ تحركت قوة من قوات الطوارئ بقيادة امين عبدالله قائد قوات الطوارئ إلى أحد الهناجر بمنطقة الدرين وعثرت على كميات هائلة من المواد المهربة مثل السماد والألعاب النارية وبعض المستلزمات العسكرية مثل السكاكين والغايش وسيور سلاح الكلاشنكوف.

وقامت قيادة قوات بإبلاغ عمليات الحزام الأمني بمدينة الشعب والتي بدورها أمرت بإرسال لجنة لتصوير المضبوطات وتحريزها والتحفظ عليها.

وبدوره ثمن القائد كرم المشرقي قائد القطاع الثامن جهود قوات الطوارئ بالقطاع وشكرهم على اليقضة الأمنية التي يتحلون بها.