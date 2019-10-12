فضل الربيعي: ننزل إلى أرض الواقع لكشف العمليات الإرهابية ودور قطر

السبت 12 أكتوبر 2019

الخليج 365_متابعات

قال رئيس مركز مدار للدراسات الإستراتيجية، الدكتور فضل الربيعي، خلال مؤتمراً صحفياً بعدن، إن التقارير الحقوقية تحوي على عناصر هامة وبها معلومات وإحصائيات فى الفترة من عام 2015 حتى عام 2019 .



وأكد الربيعي، خلال حديثه، على أن التقرير يقدم للباحثين والمهتمين مادة معرفية وتوثيقية مهمة، فضلاً عن ما توفره من قاعدة بيانات مبنية على الرصد المباشر من أرض الواقع. ولفت رئيس مركز مدار للدراسات الإستراتيجية، إلى أن التقارير تُساعد على تكوين فكرة واضحة عن طبيعة الأحداث لدي أبناء الشعب اليمني، حيث نكشف حقيقة ما جرى وحدث سواء من ناحية أحداث أغسطس 2019 في عدن أو من ناحية جذور النشاط الإرهابي وداعميه الإقليميين وخصوصاً دولة قطر وعمليات مكافحته ومحاربته منذ عام 2015.