فصائل المرتزق تتفق في جدة على تشكيل حكومة بإشراف السعوديو

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – متابعات
كشفت فتاة الجزيرة عن ابرز تفاصيل مسودة إتفاق جدة بين ما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي وحكومة هادي.
واشارت الى ان المسودة التي رعتها السعودية تنص على تشكيل حكومة وحدة مناصفة بين وشمال وجنوب اليمن، مع تمكين هادي بتعيين وزراء الحقائب السيادية.
وجرى الاتفاق على اشراك الإنتقالي الجنوبي ومكونات جنوبية أخرى بمفاوضات الحل السياسي الشامل، ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في إطار وزارتي الدفاع والداخلية بحكومة هادي وعدم تشكيل اي قوات خارج إطار هذه الحكومة التي ستكون خاضعة للاشراف السعودي بحسب الاتفاق.
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