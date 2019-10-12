تراند اليوم : القوات الاماراتية تسلم أول منشئة حكومية في عدن والقوات السعودية تتولي تأمينها

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عدن - يزيد التهامي - القوات الاماراتية تسلم أول منشئة حكومية في عدن والقوات السعودية تتولي تأمينها
السبت 12 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار
تسلمت المملكة العربية السعودية، اليوم السبت 12 اكتوبر/تشرين الأول، مهام تأمين مطار مدينة عدن الدولي، بعد مغادرة القوات الإماراتية.
مصادر مطلعة اكدت ان ”قوات سعودية تسلمت، اليوم، مهام تأمين مطار عدن الدولي بعد مغادرة القوات الإماراتية“.
وغادرت القوات الإماراتية التي كانت في المطار إلى معسكر التحالف في البريقة غرب عدن.
وينص اتفاق جدة بين الحكومة والمجلس الانتقالي على مغادرة القوات الاماراتية عدن، وتسليمها للسعودية.
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