تراند اليوم : دولة نووية تكشف حقيقة رسالة محمد بن سلمان الى روحاني وتفضح ايران

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عدن - يزيد التهامي - دولة نووية تكشف حقيقة رسالة محمد بن سلمان الى روحاني وتفضح ايران

السبت 12 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

أصدرت وزارة الخارجية الباكستانية بياناً، الجمعة، للرد على الأخبار المتداولة عن وساطة رئيس وزراء باكستان عمران خان بين السعودية وإيران.

وجاء في البيان، الذي نُشر على موقع الوزارة، أن هنالك تقارير في بعض وسائل الإعلام الأجنبية تقول إن السلطات السعودية قد أرسلت خطاباً أو رسالة لرئيس الوزراء الباكستاني ليوصلها إلى القيادة الإيرانية من أجل الحوار بين إيران والسعودية.

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وذكرت بعض التقارير أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هو من أرسل الخطاب أو الرسالة.

بيان الخارجية الباكستانية شدد على أنه ليس لهذه التقارير أي أساس من الصحة لأنه لم يُرسل مثل هذه الرسالة أو الخطاب، ولم تطلب المملكة العربية السعودية من باكستان القيام بأي دور وساطة مع إيران.

وتجدر الإشارة إلى أن المبادرة من أجل إمكانية إجراء حوارٍ بين المملكة العربية السعودية وإيران – البلدين الشقيقين لباكستان – تُعتبر محاولة من رئيس وزراء باكستان لتأمين السلام في المنطقة.

وكان المتحدث باسم الحكومة الإيراني زعم ان رئيس وزراء باكستان قدم رسالة من ولي العهد السعودي يطلب فيها الحوار مع طهران.

وقال المسئول الايراني فيما يتعلق باليمن : لا نرى أي دواعي للحوار مع السعودية نيابة عن اليمنيين أو في ظل غيابهم.

ورغم النفي الباكستاني الان ان تقارير اعلامية نقلت عن وزارة الخارجية الباكستانية اليوم السبت قولها : ان عمران خان سيلتقي الرئيس الإيراني في طهران الأحد ضمن جهود الوساطة بين إيران والسعودية.