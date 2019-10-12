تراند اليوم : اردوغان يستفز الحكومة اليمنية والاخيرة ترد ببيان رسمي وتهاجمه بشدة .. ماذا قال اردوغان وبماذا ردت الشرعية ؟

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عدن - يزيد التهامي - اردوغان يستفز الحكومة اليمنية والاخيرة ترد ببيان رسمي وتهاجمه بشدة .. ماذا قال اردوغان وبماذا ردت الشرعية ؟

السبت 12 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-تغطيات خاصة

هاجمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ، الجمعة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ووصفت تصريحات اطلقها قبل يومين حول اليمن والتحالف بالمستفزة.

ونددت الحكومة الشرعية اليمنية، الجمعة، بتصريحات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بشأن عمليات تحالف دعم الشرعية، واصفة إياها بالاستفزازية.

وذكرت الحكومة اليمنية، في بيان لها (اطلع عليه مأرب برس)، أن إردوغان "سعى في تصريحه للمقارنة الظالمة والباطلة بين انتهاك تركيا لسيادة واستقلال سوريا، وبين عمليات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، التي جاءت استجابة لطلب من الرئيس عبد ربه منصور هادي، للوقوف إلى جانب اليمن، لإنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران".

وأردفت أن "عمليات تحالف دعم الشرعية في اليمن جاءت استناداً إلى مبدأ الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق جامعة الدول العربية، ومعاهدة الدفاع العربي المشترك، الذي عززه قرار مجلس الأمن 2216".

وأضافت الحكومة الشرعية في بيانها: "الجمهورية اليمنية، إذ تندد بتلك التصريحات المرفوضة، لتذكر في الوقت نفسه بموقف الحكومة التركية الذي أعلنته بداية الأحداث ودعمها وتأييدها للشرعية ولعمليات التحالف".

وثمّنت الحكومة الشرعية، دور السعودية، "في دعم الشعب اليمني وحكومته سياسياً وعسكرياً واقتصادياً وإغاثياً وتنموياً ضد التدخل الإيراني السافر في اليمن"، حيث تدعم طهران الميليشيا الحوثية "للاستمرار في انقلابها واعتدائها على الشعب اليمني، وتقويض وهدم مؤسسات الدولة".

كما أكدت في ذات السياق على وقوفها إلى جانب الشعب العربي السوري، وتطلعاته المشروعة لنيل الأمن والاستقرار، وممارسة حقه في الحكم والسيادة على كامل أراضيه.

* ماذا قال اردوغان ؟

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قال الرئيس التركي إن من يقتل آلاف اليمنيين لا يحق له أن يندد بالعملية التركية في سوريا.

وتحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الخميس، إن على المملكة العربية السعودية أن تنظر في المرآة، قبل أن تنتقد عملية نبع السلام التي أطلقتها بلاده شمال سوريا.

وأضاف مخاطباً السعودية "عليكم أن تنظروا في المرآة، من أوصل اليمن إلى هذه الحالة، كيف هي أوضاع اليمن الآن، ألم يمت آلاف الأشخاص في اليمن، عليكم أولاً أن تقدموا حساب ذلك".

واستطرد قائلا: "اليمن حالياً يعاني من فقر شديد، دمرتم كل مكان فيه، قدموا حساب ذلك أولا، أنتم لا تستطيعون أن تتطاولوا علينا بشأن العملية التي أطلقناها في سوريا بهدف مكافحة الإرهاب والحفاظ على وحدة الأراضي السورية".

وكان وزير الخارجية التركي جاويش مولود أوغلو قال رداً على انتقاد السعودية للعملية التركية في شمال سورياً، "لقد قتلتم في اليمن أعداداً هائلة من البشر، وتركتموهم جوعى. ومات الكثير منهم بسبب حصاركم لهم".

وأضاف في تصريح نقلته وكالة "الأناضول" التركية الرسمية "إذاً بأي وجه تتطاولون علينا بألسنتكم وتعارضون عملية نبع السلام".

* اليمن تدين العملية التركية بسوريا

ويوم الخميس الماضي دانت الجمهورية اليمنية، العمليات العسكرية التركية في شمال شرق سوريا، واعتبرتها انتهاكاً لسيادة واستقلال اراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

وقالت وزارة الخارجية في بيان لها “إن هذه العمليات العسكرية تعد انتهاكاً لسيادة واستقلال اراضي الجمهورية العربية السورية الشقيقة وتهديداً والسلم الإقليميين، ومخالفاً للقانون الدولي”.

وأضاف البيان “أن هذا التصعيد يقوض جهود السلام ويؤدي إلى إعاقة العملية السياسية بين الأطراف السورية، ويؤثر على الجهود العربية والدولية في محاربة التنظيمات الإرهابية”.

وأكدت وزارة الخارجية عن دعم الجمهورية اليمنية للدعوة الطارئة لعقد اجتماع غير عادي لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري ، وذلك يوم السبت الموافق ١٢ اكتوبر الجاري في مقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية في العاصمة المصرية القاهرة.