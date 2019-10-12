تراند اليوم : مئات من حرائر بنات اليمن في سجون الحوثيين

شكرا لقرائتكم خبر عن مئات من حرائر بنات اليمن في سجون الحوثيين والان مع التفاصيل
عدن - يزيد التهامي - السبت 12 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 01 مساءً / مارب برس - مارب
اتهم وزير حقوق الإنسان اليمني محمد عسكر، السبت، جماعة الحوثي بالاستمرار في احتجاز عشرات النساء في سجونها، محملا الجماعة المسؤولية الكاملة عن مصيرهن.
وقال عسكر في تصريح له، إن الحوثي يحتجز في سجونه 320 امرأة، مشيرا إلى أن "الحكومة الشرعية، ما تزال تبذل جهودا كبيرة مع المجتمع الدولي من أجل إطلاق سراح هؤلاء النساء".
ولفت أن الحكومة "تدعم قرار مجلس الأمن رقم 1325 المتعلق بالمرأة والسلام، وأصدرت قرارا بإنشاء لجنة وزارية لتنفيذه، وإعداد خطة وطنية من أجل ذلك".
وحمل عسكر، جماعة الحوثي أسباب كل ما يحصل من دمار وانتهاكات وقتل وإصابة المدنيين، خاصة النساء والأطفال. ولم يتسن أخذ تعليق من قبل الحوثيين، الذين ينفون بشكل متكرر القيام بانتهاكات ضد المدنيين.
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