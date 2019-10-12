تراند اليوم : بوتين إلى السعودية لبحث ملف النفط وأزمة اليمن

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عدن - يزيد التهامي - بوتين إلى السعودية لبحث ملف النفط وأزمة اليمن

السبت 12 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس- أ ف ب

يتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد غد إلى السعودية ليبحث ملف النفط والتوتر الذي تفاقم بين الرياض وطهران إثر الهجمات التي استهدفت منشأتين نفطيتين سعوديتين في سبتمبر.



وفي إطار هذه الزيارة، الأولى منذ 2007، يلتقي بوتين الملك سلمان ويجري محادثات مع ولي العهد محمد بن سلمان، وفق ما صرح مستشار الكرملين يوري اوشاكوف للصحافيين.

وأوضح أن المحادثات ستتناول التعاون بهدف ضمان استقرار أسعار النفط والوضع في كل من سوريا والخليج واليمن.

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وتعاونت روسيا في الأعوام الأخيرة مع منظمة الدول المصدرة للنفط للحد من العرض، علما بأنها ليست عضوا فيها، ما ساهم في انتعاش الأسعار بعد تراجعها في شكل كبير بين 2014 و2015.

ومنتصف سبتمبر، ارتفعت الأسعار في شكل مفاجئ بعد هجمات على منشأتين نفطيتين سعوديتين أجبرت الرياض على تقليص إنتاجها في شكل كبير.



وحملت الولايات المتحدة والسعودية، ثم ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، إيران مسؤولية تلك الضربات الجوية، لكن طهران نفت ذلك.

من جهتها، دعت روسيا المجتمع الدولي إلى "عدم الخروج باستنتاجات متسرعة" عارضة على الرياض شراء منظومات روسية للدفاع الجوي بهدف حماية أراضيها.



على الصعيد الاقتصادي، أفاد الكرملين أن نحو ثلاثين اتفاقا وعقدا سيتم توقيعها في إطار الزيارة.

وبين هذه الاتفاقات عشرة في مجالي الطاقة، وخصوصا الذكاء الاصطناعي، والبنى التحتية، بقيمة تتجاوز ملياري دولار سيوقعها الصندوق السيادي الروسي، وفق ما أفاد أمس الأول في بيان.



وأوضح الصندوق أن منتدى استثماريا روسيا سعوديا يحضره أكثر من 300 مشارك بينهم "أكبر وفد لرجال أعمال روس في تاريخ العلاقات الروسية السعودية"، سيعقد أيضا لمناسبة الزيارة.

وينتقل بوتين من السعودية إلى الإمارات، حيث يلتقي ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان، وفق الكرملين.