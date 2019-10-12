تراند اليوم : أستمر 6 ساعات..قوات الجيش تكسر هجوماً «حوثياً» من محاور متعددة بـ«حجة»

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عدن - يزيد التهامي - أستمر 6 ساعات..قوات الجيش تكسر هجوماً «حوثياً» من محاور متعددة بـ«حجة»

السبت 12 أكتوبر-تشرين الأول 2019 الساعة 01 صباحاً / مأرب برس- غرفة الأخبار

تمكنت قوات الجيش الوطني، اليوم الجمعة، من كسر هجوم واسع ومن محاور متعددة شنته مليشيات الحوثي الانقلابية، في محافظة حجة.

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وقال المركز الاعلامي للمنطقة الخامسة، إن قوات الجيش تمكنت من كسر الهجوم شنته المليشيات فجر اليوم على المواقع الحكومية جنوباً في بني حسن بعبس، مروراً بمستبأ وشرق حيران ، وصولاً لجنوب مديرية حرض الحدودية.

واستمر الهجوم الحوثي نحو ست ساعات متواصلة قبل أن تتقهقر المليشيا مخلفة قتلى وجرحى بالعشرات ، ووقوع خمسة من العناصر المليشاوية بقبضة الجيش الوطني، بينهم قيادي حوثي بارزِ، وآخر جريحاً تم نقله إلى مشافي المملكة لتلقي العلاج.

إلى ذلك شنت مقاتلات التحالف العربي أربع غارات جوية متفرقة في مناطق مختلفة بمديريتي عبس وحرض.

وأكدت مصادر ميدانية وطبية وصول طواقم الاسعافات إلى مستشفيات عبس ومدينة حجة محملة بجثث وجرحى مليشيا الحوثي .

وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية أعدت طوال الشهرين الماضيين لهذا الهجوم، وحشدت له من أغلب المديريات الخاضعة لها في محافظة حجة، إلا أنها منيت بفشل كبير.