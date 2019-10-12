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الهدف تشوية صورة الجنوب.. مؤتمر صحفي بعدن يفضح النظام القطري

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الهدف تشوية صورة الجنوب.. مؤتمر صحفي بعدن يفضح النظام القطري

السبت 12 أكتوبر 2019

الهدف تشوية صورة الجنوب.. مؤتمر صحفي بعدن يفضح النظام القطري

الخليج 365_متابعات

عقدت منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات، اليوم السبت، مؤتمراً، في العاصمة عدن، للحديث عن العلاقة بين الأحداث التي شهدتها المدينة في أغسطس الماضي، حيث كشف القائمين على المؤتمر عن جهود مكافحة الإرهاب في عام 2015، ودور قطر المشبوه في تمويل عدداً من العمليات الإجرامة.

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وقال رئيس منظمة حق، الخضر الميسري، خلال حديثه، إن التقرير الذى تم إشهاره يحمل تفاصيل كثيرة، لافتاً إلى إرتباط أحداث أغسطس الماضي بمكافحة الإرهاب في 2015.

وأكد الخضر الميسري، أن الأحداث من 2015م وحتى أغسطس تمت بنفس الأدوات ووقع فيها نفس الضحايا وهدفها تشويه صورة الجنوب.

 

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