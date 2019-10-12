- 1/3
- 2/3
- 3/3
الهدف تشوية صورة الجنوب.. مؤتمر صحفي بعدن يفضح النظام القطري
السبت 12 أكتوبر 2019
الخليج 365_متابعات
عقدت منظمة حق للدفاع عن الحقوق والحريات، اليوم السبت، مؤتمراً، في العاصمة عدن، للحديث عن العلاقة بين الأحداث التي شهدتها المدينة في أغسطس الماضي، حيث كشف القائمين على المؤتمر عن جهود مكافحة الإرهاب في عام 2015، ودور قطر المشبوه في تمويل عدداً من العمليات الإجرامة.
وقال رئيس منظمة حق، الخضر الميسري، خلال حديثه، إن التقرير الذى تم إشهاره يحمل تفاصيل كثيرة، لافتاً إلى إرتباط أحداث أغسطس الماضي بمكافحة الإرهاب في 2015.
وأكد الخضر الميسري، أن الأحداث من 2015م وحتى أغسطس تمت بنفس الأدوات ووقع فيها نفس الضحايا وهدفها تشويه صورة الجنوب.
كانت هذه تفاصيل خبر الهدف تشوية صورة الجنوب.. مؤتمر صحفي بعدن يفضح النظام القطري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.